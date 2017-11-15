Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 Kasım paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

‘Hadi Be Oğlum’ filminin çekimleri için Kaş’ta olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gelen tepkilere, “Hatırlamanın zamanı yok. Rahat olun canlar” diyerek karşılık verdi. Tatlıtuğ’a takipçilerinden, “Atatürk sadece özel günlerde anılacak bir isim değil” ve “Aniden milliyetçilik duygusu” gibi yorumlar geldi. (Makaron)

kıvanç tatlıtuğ

10 kasım