Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşı Deniz Marşan'ın doğum gününü kutladı.

Tatlıtuğ tatillerinden paylaştığı fotoğrafa, "Bu yıl da yüzün hep gülsün güzel arkadaşım, hep gülelim..Deniz Marşan iyi ki doğmuşsun, iyi ki" notunu düştü.

Fotoğrafta Marşan ile Tatlıtuğ'un aynı model bikinileri dikkat çekti.