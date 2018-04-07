HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bugüne kadar spor motosiklet kullanmayı tercih eden ünlü oyuncu, sınırlı sayıda üretilen yol motosikleti aldı.



Tatlıtuğ, önceki gün bir toplantıya 35 bin Euro’luk yeni motoruyla katıldı.

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