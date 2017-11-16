Kıvanç Tatlıtuğ’dan 2 milyon dolarlık anlaşma!

Takvim’in haberine göre, yeni filmi 'Hadi Be Oğlum'un çekimleri için şu sıralar Kaş'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ, servetlik bir anlaşmaya imza attı.

Bir giyim markasının reklamında oynayıp 2 buçuk milyon doları (yaklaşık 9 buçuk milyon TL) cebine koyan oyuncu, şimdi de dünyaca ünlü içecek markası ile masaya oturdu. Reklamların aranan isimlerinden olan ünlü oyuncunun, yetkililerden talep ettiği ücret de dudak uçuklattı.



İddiaya göre Türkiye'deki birçok isimle görüşen marka, 2 milyon dolar (7 milyon 750 bin TL) talep eden Tatlıtuğ'la el sıkıştı. Ortadoğu'daki şöhretinin yanı sıra aile yaşantısıyla da pek çok markanın gözdesi olan Tatlıtuğ'un reklam için ay sonunda objektif karşısına geçeceği öğrenildi.