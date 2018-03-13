Kıvanç Tatlıtuğ bıyık bırakarak yarattığı yeni imajıyla acaba yeni bir projede yer mi alacak sorularını akıllara getirdi.



Yapımcı Kerem Çatay ile yeni bir proje üzerine toplantı yapmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı. Kerem Çatay ile yaptıkları toplantı hakkında sorulan sorulara “Dizi de olabilir, sinema filmi de” şeklinde cevaplar veren Tatlıtuğ, yeni bıyığıyla dikkatleri üzerine çekti. (Milliyet)

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