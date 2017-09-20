Kivi üreticileri 2.5 lira fiyat bekliyor

5 | 20

Türkiye'de aroması en iyi kivilerin başında Ordu kivisinin geldiğini ifade eden Uzunlar, "Aynı zamanda uzmanların yeni tespitine göre de Ordu kivisinin depo ve raf ömrü daha uzun. Bu da ürüne ilgiyi her geçen yıl artıyor" diye konuştu.