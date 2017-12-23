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* Kimseyi yargılamamayı ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını... Gecelerce uyuyamadım, günlerce uyanamadım. Uzaklaşmak istediğim yoldan beni geri çevirdi Kaan. Gözlerimin içine bakıp kendi hayatıyla ilgili öyle ciddi şeyler söyledi ki... Diğer kişi, kendi kendine neye inanıyordu, ne yaşıyordu bilmiyorum. Ben Kaan’a inanıyorum. Ve sonsuza kadar Kaan’ı savunuyorum.