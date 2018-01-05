Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural yine rahat durmadı. Bu kez Duman Grubu'nun gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşi Leyla Mutlugil ile kavga etti.

Posta'nın haberine göre, Leyla Mutlugil sosyal medya hesabına "Vokal dersi almak istiorum. Var mı bildiğiniz hoca?" yazınca Kıvılcım Ural, Türkçe dersi vermeye kalkıştı.

Sinirlenen Leyla Mutlugil’in yanıtı sert oldu: “Lolita ağzımı açtırma benim. Aslında senden oyunculuk dersi almak lazım. Bana sataşma, zaten rezil oldun. Seviyemiz aynı değil. Belirsiz tip seni.”

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile ilişkisinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Kıvılcım Ural, geçen sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Batuhan Mutlugil ile eşi Leyla Mutlugil

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