Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
20.12.2017 - 11:57 | Güncelleme:
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural, Duymayan Kalmasın programında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kıvılcım Ural hakkında çıkan haberlere ve Seçkin Piriler'in iddialarına yanıt verdi. Seçkin Piriler de, Ural'ın açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulundu. Piriler, Kıvılcım Ural'ın kendisine yolladığını iddia ettiği mesajları mahkemeye sundu. Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Kaan Tangöze'nin, sevgilisinin bu açıklamaları hakkında ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Kıvılcım Ural-Seçkin Piriler-Kaan Tangöze üçgenindeki son gelişmeler haberimizde...
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Kaan Tangöze ile 16 yaşındayken birlikte olduğunu söyleyen Kıvılcım Ural şunları söyledi:
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* Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı. Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum. Biz Kaan ile dert ortağıyız.
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* Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum.
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*Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak... Ben kimseyi ağlatmak için bir şey yapmadım. Biz Kaan ile ayrı değiliz. Çocuklarıyla birlikte olabilmek için o otelde kaldı.
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* Kaan'ın otelde kalmasının bizim ilişkimizle bir alakası yok. Kaan çocuklarıyla birlikte olacağı zaman ben o evden gitmek zorundayım.
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* Çocuklar geleceği zaman ben bütün eşyalarımı toparlıyorum. Annelerinin kararlarına saygı duyuyorum. Çocuklar gittikten sonra tekrar birlikte yaşadığımız eve dönüyorum.
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* Seçkin'e attığım mesajların arkasındayım. Kaan çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan.
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* Ben yuva yıkan bir kadın değilim. İnsanlara neden bir şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. Hayat her zaman sizin matematiğinizle ilerlemiyor ki..
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* Bunların hiçbirini ben planlamadım. Keşke bu kadar çok tek taraflı düşünmeseydiniz... İşte bu yüzen sustum.
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* 27 yaşındayım. Kendimi ifade edebileceğim durumlar çok kısıtlı. Sizler daha medyatiksiniz. Sizler insanları istediğiniz gibi yönlendirebilme lüksüne sahipsiniz. Biz bu klip çekildiği gün karşı karşıya bile gelmedik. Ayrı zamanlarda çekim karşısına geçtik. Kaan'ın evlendiğini duyduğum andan itibaren onunla bir araya gelmemek için elimden geleni yaptım.
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* Sonra tesadüfen karşılaştık. Ben müzisyenim konserlerine dahi gitmedim. İzmir'den İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Yaşım küçük olduğu için yapamadım. Kaçtım. Onun hayatından birden bire çıktım. Numaralarımı dahi değiştirdim. Evlendiğini duyunca sevindim.
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* Ben bilerek kimseyi üzmeye çalışmıyorum. Seçkin'in çocuğunu evden kovduğunu Kaan söyledi. Kendi aralarında bu kavgaları sürekli yaşıyorlar zaten. Ben hep Seçkin ile konuşmak istedim. Aynı şey benim başıma gelse karşı tarafla konuşmak isterim. Sürekli beni yargılıyor. Ben Kaan'a sonuna kadar inanıyorum. Kaan ile ilişkimizde sorun yok. Seçkin'in üzülüp ağladığını duyduğum için canlı yayına çıktım.
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* Kaan her zaman çocuklarıyla ilgilensin. Seçkin'e mesaj attım. "İnternetten ordan burdan sana benim ağzımdan bir şeyler geliyor. Onlara inandığını da biliyorum. Senin çocuğunla birlikte kurduğun hayattan, Kaan ile birlikte yaptığın bu güzellikten ben rahatsızlık duymuyorum. Eğer duysaydım çok farklı şeyler yaşardık. Lütfen kendine gel" dedim. Kaan yanımda heba oluyor. Ona üzülüyorum.
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* Kaan bu kadar güzel şeyler yaparken bu kadın neden böyle şeyler yapıyor? Ders almasını istedim. 'Ayrılmalarına ben neden oldum' diyemem. Çünkü buna ben sebep olmadım. Kaan çocuklarıyla ne kadar zaman geçiriyorsa o kadar mutlu.
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* Kaan ile mutluyum. Kimseye inat için de beraber değiliz. Bana 'evlenmeyi düşünür müsünüz?' dediler. 'Tabii düşünürüz neden düşünmeyelim' dedim. Ertesi gün 'evleniyorlar' haberleri çıktı.
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* Hamile kalmaya çalıştığım haberleri belden aşağı vurmak. Çok ayıp. Bunun çabasına düşsem başarılı olurdum. Sağlık problemim yok. Ben bunların peşinde olsam çok farklı olurdu.
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* Elbette bir çocuk sahibi olmak isterim. Ama önceliğimiz bu değil. İlişki evliliğe, çocuğa gider mi bu hiç belli olmaz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Aralarında problem çıkmasın diye dengeyi koruyup kolluyorum. Ben o çocuklarla tabii ki görüşmek isterim. Anneleri bunu istemediği için saygı duyuyor ve görüşmüyorum.
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* Seçkin ile çocuğu arasındaki problem bahsedilen kadar küçük değil. Çok kızdım ve Instagram'da o mesajı paylaştım. Çok kızdım bu kadar basit! Kaan ile Bodrum tatilindeyken, Seçkin'in Kaan'a gönderdiği çok erotik bir mesaj vardı.
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* Ben de Seçkin'in o dönem birlikte olduğu çocuğa mesaj attım. Ona dedim ki, "Kız arkadaşın hayatımdaki insana mesaj attı. O mesaj da budur. Lütfen... " bu kadar.
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SEÇKİN PİRİLER'DEN KIVILCIM URAL'A SUÇ DUYURUSU
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Piriler, Kıvılcım Ural hakkında suç duyurusunda bulundu.
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İddiaya göre; Eski eşinin sevgilisi olan Kıvılcım Ural 19 Aralık 2017 günü Instagram hesabından, “Duyduklarıma inanamıyorum. Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum. Çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor…Hiçbir çocuk hiçbir ilişkinin garantisi değildir.. Hiçbir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez.. Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz.. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım!! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki... Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun. Doğru yolu gösterdiğinin bir önemi olması sizin için” diye bir yazı paylaştı.
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KIVILCIM URAL AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU
Kıvılcım Ural’ın bu paylaşımdaki iddialarının hakaret içerikli olduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, müşterek çocukların zarar görmemesi için mahkemeden Kıvılcım Ural aleyhine koruma kararı talep etti. Kıvılcım Ural’ın cep telefonundan Seçkin Piriler’e 18 Aralık’ta, “Bana bak eski k..., anlayacağın dilden yazayım. Tepemin tasını attırdın. O oğlunu sürekli evden kovup kavgalar edip psikolojisini mahvettin. Çocuğu babasına karşı kullanıp ağzına s..tın çocuğun. 7 yaşında çocuğu evden kovmak ne demek ya? Vicdansız k… Kaan’a söyledim onu alsın, biz ona layığı ile bakarız… Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende ya pislik... Bu sana son uyarım. Senin deli olduğunu Kaan kanıtlarsa, çocuklarına ne kadar davrandığını herkes öğrenirse o masken düşünce ne yapacaksın düşün bunları!! Sen kimsenin umurunda değilsin. Seni sevmeyen adamın içine sokulmak için elinden geleni yaptın. Kim seni takıyor gurursuz! O çocuğa annelik yap yoksa mumlar ararsın o çocuğunu” diyerek hakaretlerini sürdürdü.
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Avukat Ayşegül Mermer, “Instagram paylaşımları ve mesajlar incelendiğinde şüphelinin müvekkilime adeta düşmanca bir tutum sergilediği, söylemleriyle onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği, kasıtlı bir biçimde müvekkilimi aşağılayıcı söylemlerle istinatlarda bulunduğu ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu görülmektedir. Hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliği suçlarından iddianame düzenlenerek şüpheli Kıvılcım Ural hakkında kamu davası açılmasını istiyoruz” diye konuştu.
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Seçkin Piriler, Laf Bende Kalmasın programına telefonla bağlanarak eski eşi Kaan Tangöze’yle ilgili çok şaşırtıcı bilgiler paylaştı.
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Piriler, eski eşine boşanma davası açmaya karar verdiği süreçte eşinin evlerine gelerek kendisine yalvardığını ve Kaan’ın "Bana sadece bir sene ver, çocuklar yokluğumu fark etmeyecek bir sene sonra sana döneceğim. Ben seninle yaşlanmak istiyorum" diyerek ağladığını söyledi.
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Kaan Tangöze’nin evliliğini bitirmeden Kıvılcım Ural’la bir ilişki yaşamak istediğini söyleyen Seçkin Piriler, "Ben böyle bir isteği duyunca çok sinirlendim ve davayı açmakta ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım." dedi. Kıvılcım Ural’ı mahkemeye verdiğini söyleyen Seçkin Piriler, “Kimse çocuklarımla olan ilişkimi bozamaz ve anneliğimi sorgulayamaz.” dedi.
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KIVILCIM URAL KİMDİR? Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Kıvılcım Ural, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı.
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60’lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitarist Fikret Ural'ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilenmeye başladı. Önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Kıvılcım Ural ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık bölümünde tamamladı.
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Müzisyen ailede doğan Kıvılcım Ural çocukluğundan beri müziğe düşkün olmuştur.
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İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural müziğin yanı sıra kısa film, dizi, reklam ve müzik kliplerinde ekran yüzü olarak yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak "Rüya raporları" isimli müzik albümünü çıkardı.
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