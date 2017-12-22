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KIVILCIM URAL AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU



Kıvılcım Ural’ın bu paylaşımdaki iddialarının hakaret içerikli olduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, müşterek çocukların zarar görmemesi için mahkemeden Kıvılcım Ural aleyhine koruma kararı talep etti. Kıvılcım Ural’ın cep telefonundan Seçkin Piriler’e 18 Aralık’ta, “Bana bak eski k..., anlayacağın dilden yazayım. Tepemin tasını attırdın. O oğlunu sürekli evden kovup kavgalar edip psikolojisini mahvettin. Çocuğu babasına karşı kullanıp ağzına s..tın çocuğun. 7 yaşında çocuğu evden kovmak ne demek ya? Vicdansız k… Kaan’a söyledim onu alsın, biz ona layığı ile bakarız… Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende ya pislik... Bu sana son uyarım. Senin deli olduğunu Kaan kanıtlarsa, çocuklarına ne kadar davrandığını herkes öğrenirse o masken düşünce ne yapacaksın düşün bunları!! Sen kimsenin umurunda değilsin. Seni sevmeyen adamın içine sokulmak için elinden geleni yaptın. Kim seni takıyor gurursuz! O çocuğa annelik yap yoksa mumlar ararsın o çocuğunu” diyerek hakaretlerini sürdürdü.



