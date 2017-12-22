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Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...

20.12.2017 - 11:57 | Güncelleme:

  • 1 Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
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    Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural, Duymayan Kalmasın programında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kıvılcım Ural hakkında çıkan haberlere ve Seçkin Piriler'in iddialarına yanıt verdi. Seçkin Piriler de, Ural'ın açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulundu. Piriler, Kıvılcım Ural'ın kendisine yolladığını iddia ettiği mesajları mahkemeye sundu. Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Kaan Tangöze'nin, sevgilisinin bu açıklamaları hakkında ne diyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Kıvılcım Ural-Seçkin Piriler-Kaan Tangöze üçgenindeki son gelişmeler haberimizde...

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  • 2 Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
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    Kaan Tangöze ile 16 yaşındayken birlikte olduğunu söyleyen Kıvılcım Ural şunları söyledi:

  • 3 Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
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    * Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı. Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum. Biz Kaan ile dert ortağıyız.

  • 4 Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
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    * Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum.

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  • 5 Kıvılcım Ural'dan olay yaratacak açıklamalar! Erotik mesajı...
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    *Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak... Ben kimseyi ağlatmak için bir şey yapmadım. Biz Kaan ile ayrı değiliz. Çocuklarıyla birlikte olabilmek için o otelde kaldı.

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Yorumlar 33
  • Misafir 10 saat önce
    sapkınlık
  • Misafir 13 saat önce
    Ne Kaan için ne de başkası için 15 yaş üstüne karışılmamalı
  • Misafir 14 saat önce
    ne paylaşılamayan adammış ya bence iki tarafta susmalı artık iyice rezil oldular
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