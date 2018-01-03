Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.



Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından, "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" notunu düştü.



Ural'ın paylaşımına bir takipçisinden, "Yav he he, zavallı yaratık seni. Senin yüzünden Duman'dan soğudum" yorumu geldi.

27 yaşındaki şarkıcı ise "Duman da bayılıyor sana. Çok ağlıyor sen yoksun diye" karşılığını verdi.



Kıvılcım Ural’ın bu cevabından sonra takipçisi yorumunu sildi.



Kıvılcım Ural

kaan tangöze