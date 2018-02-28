İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "kiliseleri ve kiliselere ait taşınmazları vergilendirme" planını protesto amacıyla pazar günü kapatılan Kıyamet Kilisesi'nin bugün açılacağı bildirildi.

Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3.Teofilos yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın, Kudüs Belediyesinin kilise ve taşınmazlarını vergiye bağlama şeklindeki zalim planını dondurma kararı üzerine, protesto amacıyla üç gün boyunca kapatılan Kıyamet Kilisesi bugün kapılarını açacak." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Patrik 3. Teofilos, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararı askıya almasının herhangi bir istişare sonucu olmadığını vurgulayarak, ancak söz konusu kararı kiliseleri hedef alan uygulamalara son verecek bir adım olarak kabul ettiklerini belirtti.

Ürdün Haşimi Krallığının kutsal Kudüs şehrindeki Müslüman ve Hristiyanlara ait vakıflar üzerindeki vesayetine işaret eden 3. Teofilos, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kiliselere yönelik bu zulmün kaldırılması için Ürdün Haşimi Krallığı'na ve Majesteleri Kral 2. Abdullah'a çabalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda diğer kilise mensuplarına ve Müslüman kardeşlerimize bizimle gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla pazar günü ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

İsrail hükümeti, Kıyamet Kilisesi'nin kapılarını ibadete kapatmasının üçüncü gününde, bugün yaptığı yazılı açıklamayla vergilendirme kararını askıya aldığını beyan etmişti.

Kudüs'teki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

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