Rusya'nın Chukotski Yarımadası'nda kıyıya vuran bir canlı türü, halkta korkuya neden oldu. Dev boyutlara sahip olan bu canlı ilk bakışta bir deniz yılanına benziyordu. Bir çeşit mutasyona uğramış deniz yılanı olduğu iddia edilse de canlı türünün incelenmesi sonucunda aslında kıyıya vuran şeyin bir yılan olması kadar şaşırtıcı başka bir sonuca ulaşıldı. Aslında kıyıya vuran ve korkuya neden olan bu şey çok az insanın karşılaştığı bir yosun türüydü. Nereocystic Luteke isimli bu yosun, gri yosun ailesinin bir parçası. Ve gövde uzunluğu 25 metreye kadar ulaşabiliyor. En üstte ise 9 metreyi bulan dallar taşıyor.

Genellikle Pasifik Denizi'nde ve Kuzey Amerika bölgesinde görülen bu tür, yılda bir kez 20 metre okyanus derinliğinden kopuyor ve çok az insan kıyılarda bu yosundan kopmuş bir parçayla karşılaşabiliyor.









