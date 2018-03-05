Nadir de olsa çıkarılan devasa boyutlardaki altın külçeleri eritilmeyip adeta sanat eseri gibi sergileniyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; tıpkı Brezilya’da 1983’te bulunan 60.82 kilogramlık Pepita Canaa gibi.

Geçen yıllarda Rusya’daki İrkindan yatağında 7 kilo 655 gramlık bir altın keseği bulunmuştu. Değeri 500 bin doları aşan parçanın 24 ayar olduğu açıklandı.

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