Kız Kardeşim Projesi 9 bin kadını girişimciliğe hazırlayacak

Tanıtım toplantısına katılan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, konuşmasında "Dünya, ekonomiyi canlandırmanın yollarını arayadursun, çözüm aslında tam önümüzde: Kadınlar. Güçlenen kadın; şirketlere kazanç, ekonomiye can, toplumlara fayda getirir" dedi.

Muhtar Kent, Coca-Cola’nın global 5by20 programı kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedeflediklerini, Türkiye’de bunu Kız Kardeşim projesi ile hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu paylaştı.

Coca-Cola, Türkiye’de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi’nin II. faz tanıtımını 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkan Yardımcısı Halim Mete, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kapsamı genişletilen projenin gelecek hedefleri konuşuldu.

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaştı. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 19 ilde 2 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarına destek oldu.

Kız Kardeşim, 2018 yılında 30 ilde 9000 kadına ulaşacak

Kız Kardeşim projesinin II. Fazında, proje ortakları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) katkılarıyla, 30 ilde 9000 kadına ulaşılması hedefleniyor. Yeni dönemde, girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanacak. Her proje şehrinde fikir üretme, girişimcilik kampları ve kadın girişimciler ile ilham buluşmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de 500 mülteci kadın için de girişimcilik eğitimleri verilecek.

“21. yüzyılın kadınların yüzyılı olarak anılacağına inanıyorum”

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"21. yüzyılın kadınların yüzyılı olarak anılacağına inanıyorum. Kadınların başarısı için küresel anlamda uygun bir ortam yaratmak ve fırsat eşitliği sağlamak bizim en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Dünya, ekonomiyi canlandırmanın yollarını arayadursun, çözüm aslında tam önümüzde: Kadınlar. Kadına yapılan yatırımın göz ardı edilmeyecek bir biçimde çarpan etkisi olduğuna inanıyorum. Güçlenen kadın; şirketlere kazanç, ekonomiye can, toplumlara fayda getirir. 5by20 programı kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefliyoruz. Türkiye’de bunu Kız Kardeşim projesi ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum."

2015 yılında küçük adımlarla başlayan Kız Kardeşim projesinin, bugün koşar adımlarla daha çok insanın hayatına dokunur hale geldiğini paylaşan Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, “Kızkardeşim projesi kadınların kendilerini geliştirmelerine ve toplum içinde daha aktif rol almalarına destek sağlamak için yola çıktı. Proje, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadın tarafından sahiplenildi. Pojemiz, tüm Coca-Cola sistemini heyecanlandıran, gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna güçlenerek devam edecek” dedi.

Toplantıda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ’nün 245 yıllık tarihinde, kendine güvenen ve bunun sonuçlarını sadece bilimde değil hayatın farklı alanlarında iz bırakan adımlara dönüştüren kadınların üniversitesi olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyledi. Karaca, “Bunun için motivasyon sağlayıcı olmayı çok önemsiyor, bunu da bir üniversiteye yakışır misyonla “eğitim” aracılığıyla sağlıyoruz. Bu vizyonumuzla kesişen her sosyal sorumluluk projesinin parçası olmayı da görevimiz sayıyoruz” diye konuştu.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise konuşmasında şunları söyledi:

"Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınlar öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaktır. Bu amaçla yola çıktığımız Kız Kardeşim Projesi ile teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları, iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri ve girişimcilik becerilerini güçlenmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.