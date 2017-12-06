Kız kardeşini 'Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyeti Bakanı' yaptı

Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, yeni oluşturduğu makamı, diğer 27 bakanla birlikte yapılan yemin töreninde açıklayarak, kız kardeşini, Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakan olarak atadı, bu duyurunun açıklanmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Okorocha'nın kız kardeşi Ogechi Ololo'nun göreviyle ilgili pek çok soru işareti olmasına rağmen, yemin etmesinin ardından tam olarak ne iş yapacağı belli değil.

Okorocha tüm bakanlarına yeni görevlerini ciddiye almaları ve yerel makamlara yardımcı olmaları çağrısı yaparak, miskinlik ve tembelliği kabul etmeyeceğini söyledi.

Vali bu yıl başında da, Nijerya'nın güneydoğusundaki eyaletle hiçbir bağı olmayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Juma'nın heykelini yaptırmıştı.

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