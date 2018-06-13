Erzurum'un Karayazı ilçesinde öpüşürken gördüğü kız kardeşini öldürdüğü, öpüştüğü kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yeniden yargılanan ağabey, "kasten öldürmek" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Umut Kabak, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, sanık Kabak hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini kaydetti.
Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Umut Kabak'ın, 1 Haziran 2013'te, babasına ait eve gittiğinde Maruf Arslan ile maktul kardeşi Hava Kabak'ın öpüştüğünü görünce av tüfeğini almak istediği belirtilerek, sanığın, kaçmaya çalışan Arslan'a arkasından öldürmek maksadıyla hedef alarak iki el ateş ettiği, evin yakınındaki otlar arasında saklanan kız kardeşini de başından vurduğu anlatıldı.
Savcı, Umut Kabak'ın "kız kardeşini kasten öldürmek", Arslan'ı da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Umut Kabak, bir diyeceği olmadığını belirterek ancak 5 yıldır tutuklu olması nedeniyle tahliye edilmesini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Umut Kabak'ı, olay tarihinde çocuk yaşta olan kız kardeşi 19 yaşındaki Hava Kabak'ı öldürdüğü için önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Bu cezayı, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle takdiren müebbet hapse indiren heyet, sanığı Arslan'ı öldürmeye teşebbüs ettiği için de 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Kasım 2014 yılında karara bağladığı davada, sanık Umut Kabak'ı kardeşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapse, Arslan'ı kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan da 2 yıl 6 ay hapse mahkum etmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını bazı usul eksiklikleri sebebiyle bozmuştu.
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