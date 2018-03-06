Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürmek suçundan aranırken tam 260 gün sonra Sancaktepe'deki bir rezidansta yakalanan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu hakkında “kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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