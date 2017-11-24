"Kızartmanın küresel ısınmayla mücadeleye faydası olabilir"

Kızartma yoluyla havaya yayılan yağ asitlerinin, küresel ısınmayı kontrol altına alan bulutların oluşumuna yardımcı olabildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan, Reading Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, kızartma sırasında açığa çıkan yağ asidi moleküllerinin, kendilerini atmosferik damlacıklar içinde üç boyutlu (3D) kompleks yapılar halinde düzenlediğini gösterdi.

Bilim adamları, atmosferde normalden daha uzun süre devamlılık gösteren bu damlacıkların, iklim üzerinde serinletici etkisi olabilecek bulutların oluşumuna katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Çalışmanın lideri Dr Christian Pfrang, "Bu damlacıklar içinde oluşan üç boyutlu kompleks yapıların, atmosferde daha uzun süre kalabildiğini fark ettik. Bu yapılar, son derece yapışkan olması dolayısıyla bir su damlacığı gibi değil daha çok bal gibidir ve damlacığın içindeki oluşumlar yavaşlayacaktır. Bunlar, oksidasyona dayanıklıdır, bu yüzden etrafta daha uzun kalırlar ve böylece bulut oluşumu daha kolay olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pfrang, konuyla ilgili daha fazla araştırmaya gerek olduğunu söyledi.

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