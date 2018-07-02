Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Ildırı'yı kaleme aldı. Tarihin en ünlü filozoflarından Homer’in evi olan ve Homer’in güneşin “En güzel battığı yer” diye anlattığı şirin bir balıkçı köyünde Erythrai şehrinin gizemini yaşamaya var mısınız? O zaman Çeşme’den yaklaşık 15 kilometre uzaklaşıp Zeytinli, Germiyan güzergâhından Ildırı’ya uzanın. Ege’nin hemen her köyü gibi bir yanını tarihe yaslamış minik bir balıkçı köyü Ildırı. Ildırı, Germiyan ve diğerlerine çay içip soluklanmak ya da limon, enginar, zeytin almak için uğramıştım sadece. Şimdi öyle mi? Ildırı’nın o küçük meydanında onlarca yabancı otomobil park alanı arıyor.

Ildırı’da adres sormanıza gerek yok; bir sokak sizi başka bir sokağa, diğeri ise gitmek istediğiniz yere götürecekmiş gibi geliyor. Küçük limana gitmek için denizin kokusunu takip etmeniz yeterli, buram buram yüzünüze vuruyor Ege Denizi. Limanda sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik öğleden sonra yerini sakinliğe ve sessizliğe bırakıyor. Kıyıda Rumlardan kalma bir zeytin presi var, çalışmaya hazır sanki. Ildırı’da solunuza bakın deniz, sağınıza dönün limon ve zeytin ağaçları. Asfaltın toprak yola karıştığı sokakları, tarihi Rum evleri, sıcak insanlarıyla tipik Ege..

‘EN İYİ ÇİPURA BURADA’

Bir zamanlar Fatmagül'ün Suçu Ne dizisine kapılarını açan evin sahiplerinden Enis Bey’i dinliyoruz: “Biz genelde balıkçılıkla uğraşırız. Ege’nin en iyi çipurası Çeşme çipurasıdır, bunu pek çok gurme söyler. Ayrıca başta barbun, turna, kefal olmak üzere hemen hemen bütün balıkların olduğu zengin bir denize ve kıyılara sahibiz. Biz aile olarak enginar, zeytin, limon, narenciye de yetiştiriyoruz. Bir de burada dağlarda çok güzel adaçayı var.” Evin arkasından sahile uzanan bahçeye iniyoruz, patikadan yürüyoruz. Solumuzda yarısına kadar toprağa gömülmüş tarihi taş bir yapı var, sahil kıyısında da karpuzlar. “Burayı sit alanı ilan ettiler. Yakında millet dışarıdan gelip köylünün arazisine talip olur, zaten iş sıkıntısı yaşayan köylü de biraz para görünce satıp daha küçük köylere taşınır” diyor Enis Bey.

Zeytin, limon alıyoruz. Evin hemen yanındaki kahvehanede adaçaylarmızı yudumlarken bir de adaçayı alıyoruz. Ve yola koyuluyoruz Germiyan’a...

KIZIL KENT

Ildırı Köyü’nün antik dönemdeki adı Erythrai. Erythrai kelimesinin Yunanca’da “kırmızı” anlamına gelen erythros’tan türediği; buranın toprağının kırmızı renginden dolayı Erythrai’nin “kızıl kent” anlamında kullanıldığı düşünülüyor. Bir başka varsayıma göre ise kentin adı, ilk kurucusu Giritli Rhadamanthes’in oğlu Erythros’tan geliyor.

Antik kentte 1963-1966 yılları arasında Prof. Hakkı Gültekin ve sonra Prof. Ekrem Akurgal tarafından kazı çalışmaları yapılmış. Önce, M.Ö. 3’üncü yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen akrapolün kuzey yamaçlarındaki antik tiyatro ortaya çıkarılmış. Akrapolün en yüksek düzlüğünde yapılan araştırmalarda da Athena tapınağına ait kalıntılar bulunmuş. Şehrin etrafının 5 kilometre uzunluğunda surla çevrili olduğu anlaşılmış. Tiyatro kısmen açığa çıkarılmış, restorasyon çalışmaları yarım kalmış.

NASIL GİDİLİR?

Çeşme'den Ildırı’ya gitmek, virajlı yollar nedeniyle biraz yorucu. Çeşme 26 km, Ilıca 15 km, İzmir Havalimanı 80 km uzaklıkta. Ildırı’dan Çeşme merkeze ve Ilıca plajlarına direkt minibüsle ulaşım mümkün. İzmir Üçkuyular garajından Ildırı’ya yaz-kış otobüs seferleri yapılıyor.

NE YENİR?

Elbette ilk seçenek balık. Lezzetli ve uygun fiyata balık yiyebileceğiniz lokantalar var. Lokma ve mevsiminde enginar mutlaka tadılmalı. Deniz kenarına yakın, karavandan bozma mini lokantalara özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

ÇEŞME, ALAÇATI GEZİ REHBERİ

NE YAPILIR?

Yazın denize girilir, sonbaharda antik kent gezilir, her mevsim kafa dinlenir. Gündüz sürekli esen rüzgâra alışık olmayanlar denize girerken zorlanabilir. Ama denizde rengârenk balıklarla karşılaşmak heyecan verici.

NE GÖRMELİ?

Kilise Tepesi’nde Osmanlı zamanından kalan harap bir kilise ile antik çağlardan kalan tapınak kalıntıları bulunuyor. Bu tepeden, güneşin Sakız Adası üzerinde batışını izlemek büyük bir keyif! Antik kent Erythrai, köyün ulaşımı en zor köşesi. Ama tepedeki manzara o kadar güzel ki yorgunluğunuza değecek.

ZEKİ MÜREN ADASI

Çayağzı Koyu’nda bulunan ve üzerinde tek bir ağaç olan adayı, buraya gelen Zeki Müren çok beğenmiş. Hatta satın alıp üzerine bir ev yaptırmak istemiş. Fakat bunun için izin alamamış. Adanın ismi o günden beri Zeki Müren Adası.