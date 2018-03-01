Oscarlı yıldız Jennifer Lawrence, yarın dünyayla aynı anda Türkiye’de de gösterime girecek “Kızıl Serçe” (Red Sparrow) adlı filmde bir Rus casusunu canlandırıyor. Bolşoy’un başbalerinlerinden biriyken talihsiz bir kaza sonucu casusların dünyasına adım atmak zorunda kalan Dominika Egorova, Rus istihbaratı tarafından baştan çıkarıcı bir “serçe” olarak eğitilir. Ondan istenen kadınlığını bir silah olarak kullanmasıdır... İlk hedefi ise CIA ajanı Nate Nash’tir.

Eski bir CIA çalışanı olan Jason Matthews’ın kitabından sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni “Açlık Oyunları” serisiyle tanınan Francis Lawrence. Jennifer Lawrence’ın başrolleri Joel Edgerton ve Matthias Shoenearts ile paylaştığı filmde Jeremy Irons da Rus istihbarat servisinin yöneticilerinden birini canlandırıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Budapeşte ve Londra gibi şehirlerde çekilen film, içerdiği çıplaklık, işkence ve şiddet sahneleri nedeniyle İngiltere’de “R” koduyla gösterilecek. 17 yaş altındaki seyirciler, “R” kodu alan filmleri anne ve babaları olmadan tek başlarına seyredemiyorlar. Kanada’da 18 yaş sınırı alan film Türkiye’de ise “18+” yaş sınırıyla gösterime girecek.