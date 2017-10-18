Kızılay Başkanı: İdlib'de insanı dram yaşanıyor

Türk Kızılayı, 800 bin kişinin büyük ölçüde derme çatma kamplarda yaşadığı Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde insani bir dram yaşandığı uyarısında bulundu.
Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin çatışmasızlık bölgeleri çerçevesinde giriştiği askeri operasyonlarla yardım faaliyetlerinin bölgenin tümüne yayılabileceğini umduklarını kaydetti.
Kınık İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Maalesef, İdlib'deki insani durum büyük bir dram" dedi.
Kınık, Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaş nedeniyle, Halep, Humus, Hama ve Şam'da evlerinden olan çok sayıda kişinin İdlib'e geçmek zorunda kaldığını söyledi.
Kınık "İdlib'te 400 kamp var ve 800 bin kişi buralarda yaşıyor. Maalesef bunların birçoğu derme çatma kamplar. Hiçbir şey üretemiyorlar ve dışarıdan yardıma bağımlılar" dedi.
Kızılay Başkanı, mülteci akını nedeniyle nüfusu üç milyona çıkan İdlib'te yaşayanların hava saldırıları ve aşırılık yanlısı örgütlerin aralarında yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilendiğini de kaydetti.
'Altyapı inşa edeceğiz'
Kınık "terör örgütleri" İdlib'den çıkarıldığında "tüm bölgelere ulaşılacağını" kaydetti ve "Sadece yardım dağıtımı değil, inşallah altyapı, okullar, hastaneler, yeni evler inşa edeceğiz" dedi.
Türk Kızılayı, Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde bölgeye sınır ötesi yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Kızılay, yeni mültecilere hazırlık kapsamında, İdlib'teki yedi ayrı yerde çadır, gıda ve yardım malzemesi depoladı.
Kınık ayrıca, hafta sonu Beyrut'ta Suriye Kızılayı'nın başkanıyla da göreceğini söyledi ve "Sadece tek bir amacımız var, o da Suriye'de insani yardım ulaştırılamayan tek bir yer bile kalmaması" diye konuştu.
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