Kızılay'dan İdlib'e 11 tır gıda

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamında Türk Kızılayı tarafından hazırlanan gıda ve un yüklü 11 tır Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

AA'nın haberine göre; Yardımları taşıyan tırlar daha sonra ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.