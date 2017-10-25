Kızılay, Türkiye'de 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen bir kuruluştur. Peki Kızılay Haftası ne zaman? İşte Kızılay Haftası hakkında detaylar...

2017 KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl Türk Kızılay'ı 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay haftası kutlanmaktadır. Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.



Kızılay haftası kutlamaları kapsamında öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

KIZILAY HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Kızılay, Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,

1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",

1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",

1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve

1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.



Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.



Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.



Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.



Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.



Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.



Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.



Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.

KIZILAY HAFTASI ŞİİRLERİ

KIZILAY

Bu gün muhtaç değilsem,



Yarın muhtaç olurum.



Her yardımı, şefkati,



Kızılay'da bulurum.





Yoksullara, açlara,



Yaz, kış tüter ocağı.



Felakette, kazada,



Bize açar kucağı.



Savaşlarda, depremlerde,



Bizi gelir o arar.



Acımızı dindirir,

Kızılay’ım

Bugün belki muhtaç değilsiniz.

Ama yarın muhtaç olabilirsiniz.

Her daim yardımı ve şefkati

Kızılay’ım da bulursun.

Aç olanlara yoksul olanlara

Hem yaz hem kış tüter,

Şefkat ocağı Kılzay’ımın

Her kaza da her felakette

Açar bize şefkatli kucağını

Kılzay’dır o durmaz,

Ne savaş ne de deprem

Hiç bir şey durduramaz

Kızılay’ın şefkatli yardım elini

Cemal SAĞLAM

KIZILAY

Yardım elini açan,

Yoksullara koşarsın.

Şefkat, merhamet saçan,

Muhtaçlara sen varsın.

Deprem olsa bir yerde,

Veya yansa bir ocak.

Her acıya, her derde,

Yine sensin koşacak.

Seni bulur yanında,

Her felaket, her olay,

Zengin, fakir olanlar,

Sana muhtaç Kızılay.

İ.Hakkı TALAS

Kızılay Haftası

Kızılay Haftası ne zaman

Kızılay Haftası şiirleri