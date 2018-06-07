Türk Kızılayı'nda istihdam edilmek istenenler için iş imkanı doğdu. Türkiye'nin en önemli sağlık ve yardım kuruluşu olan Kızılay, gönüllü kişilerden kan ve organ bağışı alarak bunları ihtiyaç sahibi olan kişileri yaşama döndürmek için kullanıyor. Ayrıca afet bölgelerinde de bir numaralı yardım kuruluşu olan Kızılay'a para bağışında bulunulabiliniyor. Türk Kızılayı açık olduğunu tespit ettiği kadrolar için memur ve personel alımı gerçekleştiriyor.

KIZILAY'A ALINACAK KADROLAR NELER?

Türk Kızılayı memur alımı ilanları oldukça geniş bir yelpazeden oluşuyor. İstihdam edilecek personeller Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev alacak. Alım yapılacak branşlar arasında Kurumsal İletişim Uzmanı, Koruma Programı Personeli, Arapça Çevirmen, Vaka Çalışanı, İzleme ve Değerlendirme Görevlisi, Raporlama / Veri Uzmanı, Proje ve Program Asistanı, Satınalma Uzmanı, Mali İşler Uzmanı Grafik Tasarımcısı, Doktor, Psikolog, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi gibi meslekler bulunuyor. Peki adaylardan aranmakta olan şartlar nedir, nasıl başvuru yapılır?

KIZILAY PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk Kızılayı her pozisyon için farklı şartlar arıyor ancak genel olarak diksiyonu düzgün olmak, güler yüzlü olmak, sıcakkanlı olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak, sağlığı görev yapmaya engel olmamak, mesleki bilgiye sahip ve gerekli diplomalara sahip olmak şartları aranıyor. Adaylar başvuru şartlarını ve alım yapılacak kadrolar için aşağıdaki linki inceleyebilir...

TÜRK KIZILAYI İŞ İLANLARI SAYFASI

KIZILAY NE ZAMAN KURULDU? NE YAPIYOR?

Türk Kızılayı, 1868 yılında Osmanlı Devleti tarafından kurulan ve "insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik" ilkelerini temel edinmiş bir yardım kuruluşudur.

Türk Kızılayı çalışanlarının bir bölümü gönüllü, bir bölümü ise maaşlı çalışanlardır.

Şimdiye kadar dünyanın birçok bölgesinde meydana gelen doğal afet, terör ve savaş olaylarında yardım etmiştir. Genel merkezi Ankara'dadır.

Kızılay'ın 28 Nisan 1935'e kadar Türkiye Kızılay Cemiyeti olan ismi 22 Eylül 1947'de Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirildi. Günümüzde de Türk Kızılayı olarak kullanılmaktadır.

Yakın tarihte Gazze'ye insani yardım, Tel-Afer'e insani yardmı, Kızılay gıda kolisi bağışı, aşevlerine nakdi bağış projesi, zekat, Kızılay gıda kart, vekaleten adak, mobil mutfak bağışı, acil afet çadırı bağışı, sevgi bohçası, özel eğitim sınıfları şartlı bağışları, Suriye'ye insani yardım ve Kızılay iyilik koşusu gibi birçko faaliyetleri yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

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