Kızılderilileri ondurlandırma töreninde Trump'tan 'ırkçı' ifadeler!

Beyaz Saray'ın dün yaşayan 3 Amerika yerlisini onurlandırdığı davette, Başkan Donald Trump'ın Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı eleştirmek için yerlilerin tarihi figürlerinden 'Pocahontas' diye hitap etmesi tepki çekti.
Trump, bu 3 onur konuğuna hitaben, "Siz burada hepimizden önce vardınız. Kongrede uzun zamandır burada olduğunu iddia eden bir senatörümüz var, ona Pocahontas diyorlar. Biliyorsunuz, hepinizi seviyorum, çünkü siz özelsiniz, özel insanlarsınız. Gerçekten inanılmaz insanlarsınız" dedi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve ne Almanlar ne Japonlar tarafından kırılabilen 'navajo şifresini' geliştiren Amerika yerlileri bu 'ırkçı' söylemlerle karşılaştı.
Trump, Warren'a yönelik 'Pocahontas' tabirini daha önce de kullanmıştı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017
Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders ise konuya dair yaptığı açıklamada Senatör Warren'ın kariyerinde ilerlemek adına kökeni hakkında yalan söylediğini ifade etti.
Sömürge Dönemi Kabileleri İttifakı Genel Sekreteri John Norwood, "Trump, tarihi bir yerli Amerikalı figürünü hakaret olarak kullanıyor ve tüm yerli Amerikalıları aşağılıyor. Trump, tarihi öneme sahip insanlarımızı kullanarak muhaliflerine ırkçı hakaretlerde bulunmaya son vermelidir" dedi.
POCAHONTAS KİMDİR?
1995'teki bir animasyona ilham veren Pocahontas, bir Kızılderili kabilesinin şefi Powhatan'ın kızıydı. 1612 yılında İngiliz sömürgeciler tarafından tutsak edilmiş, İngiliz bir tüccar'ın yerli bir prensesle evlenip gücüne güç katmak istemesiyle evlenerek, ilk kez bir İngiliz ile evlenen şef kızı olarak tarihe geçmiştir. Bu evlilik sonucu, kabilesi ile İngilizler arasındaki barış pekişmiş oldu. Dönemin meşhur figürlerinden olan Pocahontas, Londra'nın havası ve iklimine alışkın olmadığı için bilmediği hastalıklara yakalanarak 1617 yılında, 21 yaşındayken hayatını kaybetti.
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