Kızılhaç: Yemen'deki kolera vakası sayısı bir milyona ulaştı

- Reuters Salgın, bir hafta içinde 50 bin yeni vakanın ortaya çıktığı Haziran'da zirve yapmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen'deki kolera vakası sayısının bir milyona ulaştığını duyurdu.

Yeni vaka sayısının son 14 haftadır üst üste azalmasına karşın, geçen Nisan'dan bu yana en az 2.226 kişinin koleradan öldüğüne inanılıyor.

ICRC kolera salgınının "acımasız bir savaşa yakalanmış ülkenin çektiği acıları büyüttüğünü" belirtti.

Yemen'de halkın yüzde 80'inden fazlası yeterli gıda, yakıt, içme suyu ve sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansur Hadi ile isyancı Husi hareketi arasında süren iç savaş, Mart 2015'ten bu yana 8.670 kişinin ölümüne yol açtı.

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Kolera, Vibrio kolera adlı bakteri bulunan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor.

Hastalık ağır vakalarda, tedavi edilmediği takdirde saatler içinde öldürebiliyor.

Yemen'deki kolera salgını Haziran sonunda zirve yapmış, ülkedeki 23 bölgenin 22'sinde bir hafta içinde 50 bin yeni vaka ortaya çıkmıştı. Yeni vaka sayısı o dönemden bu yana geriledi.

WHO: Abluka kalkmazsa salgın yeniden canlanabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önceki gün duyurduğu yeni verilere göre geçen hafta 7.622 yeni vaka bildirildi ve sadece bir kişi hayatını kaybetti.

Ancak WHO yetkilileri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'a uygulanan ablukayı hafifletip, daha çok gıda yakıt ve ilacın girişine izin vermediği takdirde, yağmur mevsiminin başlayacağı Mart ayından sonra yeni vaka sayısında büyük artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

- EPA

Yemen'e uygulanan abluka, geçen ay Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir balistik füze atmasının ardından sıkılaştırılmıştı.

Koalisyon güçleri, ablukanın İran'dan silah sokulmasına engel olmak için konulduğunu söylüyor. İran ise bu iddiayı reddediyor.

BM ablukanın "dünyanın onyıllardır gördüğü en büyük açlık felaketine yol açabileceğini" söylemişti.

İç savaş nedeniyle sağlık kuruluşlarının yarısından fazlasının zarar gördüğü Yemen'deki sağlık sistemi kolera salgınıyla başa çıkamıyor.

- Reuters 16 milyon Yemenli'nin temiz suya erişimi yok.

Abluka yüzünden, hastaneler büyük bir ilaç, yakıt ve malzeme sıkıntısı da çekiyor.

Savaşın ülkenin altyapısına verdiği zarar ve su pompalama istasyonlarında yakıt bulunmaması nedeniyle 16 milyon kişinin temiz suya erişimi kesildi. Bu durum da kolera salgınının yayılma ihtimalini arttırıyor.

Yetersiz beslenen çocukların enfeksiyon hastalıkları nedeniyle ölme riski de artıyor. Yemen'de 1,8 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Buna ağır şekilde yetersiz beslenen 400 bin çocuk da dahil.