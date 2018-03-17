Çalışmaların üçüncü gününde Osman E'nin bulunması amacıyla sağlık, itfaiye, emniyet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarından oluşan 50 kişilik ekip çalışma yaptı.

Osman E'nin babası Yaşar E. de bir süre arama çalışmalarını izledi.

AA'nın haberiğne göre, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de aileye başsağlığı dileyerek, yapılabilecek ne varsa yapacaklarını söyledi.

Suda ve nehir boyunca kıyıda arama yapan ekiplerin çalışmasından sonuç çıkmadı. Havanın kararması üzerine ekipler, çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verdi.

Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında önceki gece saatlerinde suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'nin bulunması amacıyla çalışma başlatılmış, Belgin Ş'nin cansız bedeni ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulunmuştu.

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