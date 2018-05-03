İskilip ilçesi Çukurköy yakınlarda Kızılırmak nehrinde balık avlayan Galip Güler, Tayfun Kaya ve Sadık Kızılkaya isimli üç gençten Galip Güler nehrin akıntısına kapılarak suda sürüklendi. Irmak kenarında tarlada çalışan Ramazan Buğday isimli bir kişi yardıma koşarak Galip Güler´i kurtarmaya çalıştığı esnada ikisi de ırmağın suyunda gözden kayboldu.

DHA'nın haberine göre, Çorum AFAD ekibi dalgıçları Galip Güler´e ulaşarak sudan çıkardı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Galip Güler hayatını kaybetti.

Ramazan Buğday'ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

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