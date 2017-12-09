Kızılyıldız MTS: 100 - Anadolu Efes: 81 | MAÇ SONUCU

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası, ev sahibi ekibin 13-12 üstünlüğüyle geçildi. Real Madrid'i geçen hafta 87-83 mağlup ettiği maçta 17 üç sayılık basket bulan Kızılyıldız MTS, Anadolu Efes karşısında da bu dakikadan sonra dış atışlarla avantaj yakaladı. Feldeine ve Rochestie ile 5 üçlük kaydeden Sırbistan temsilcisi, ilk periyodu 29-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Dragic ve Stimac'ın basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Dangubic ve Jankovic'in sayılarına engel olamadı ve 13. dakika içinde fark ilk kez çift hanelere çıktı: 39-29. Bu bölümde savunmasını sertleştiren, Simon, Dunston ve Stimac ile de 7-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlı ekip, 18. dakika içinde skoru 45-40'a taşıdı. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.

Rochestie ve Simon'un karşılıklı üçlükleriyle başlayan üçüncü çeyrekte, 7-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 25. dakika içinde farkı 15 sayıya (66-51) çıkardı. Sırbistan ekibi, final periyoduna da 74-62 önde girdi.

Anadolu Efes karşısında son çeyrekte farkı daha da açan Kızılyıldız MTS, salondan 100-81 galip ayrıldı.

KIZILYILDIZ MTS: 100 - ANADOLU EFES: 81

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzales (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya)

KIZILYILDIZ MTS: Bjelica 9, Dangubic 10, Lessort 9, Feldeine 29, Rochestie 11, Jankovic 6, Antic 5, Dobric 10, Davidovac 6, Lazic 5, Jovanovic

ANADOLU EFES: Adams 12, Stimac 12, Dragic 14, Simon 6, Dunston 16, Brown 6, McCollum 8, Muric , Ledo 7, Birkan Batuk

1. PERİYOT: 29-23

DEVRE: 50-44

3. PERİYOT: 74-62

anadolu efes

Kızılyıldız MTS