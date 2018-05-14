Bir dönem Gençlik Dairesi Müdürlüğü de yapan ve Maliye Bakanlığı'nda görevli Gencay Eroğlu, ailesinin onay vermediği DP'den başkent Lefkoşa'ya Belediye Başkanı adayı oldu. Kızının DP'den adaylığına karşı çıkan Derviş Eroğlu, rakibi destekleyeceğini açıkladı. Kızının adaylığı konusunda aynı zamanda Maliye Bakanı olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'la konuştuklarını anlatan Eroğlu, "Bu adaylığa evet demeyeceğimi kendisine söyledim" dedi.

Eroğlu, "Desteklediğim aday Hasan Sertoğlu'dur" diye konuştu. Gencay Eroğlu, babasının açıklamaları üzerine "İsteyen isteyeni destekleyebilir. Benim amacım halkın desteğini kazanmak ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden Derviş Eroğlu, KKTC'de en uzun başbakanlık yapan siyasetçi. 17 yıl Başbakanlık yapan Eroğlu, en son Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

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