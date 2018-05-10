Kızını korumak isterken vuruldu! Eşe 16 yıl 8 ay hapis verildi

11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduktan sonra istismarı ortaya çıkaran ve kızını korumak isteyen eşini çalıştığı börekçide kurşun yağmuruna tutan Ömer D. “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Sanık avukatı ise duruşmada, “Öldürmek isteseydi rahatlıkla öldürebilirdi. Acı çekmesini istiyor” savunmasını yaptı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Ayşegül D., kocası 43 yaşındaki Ömer D.'yi bir süre önce 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden D., adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 2 yıl boyunca öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle baba hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “müstehcenlik” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere dava açıldı. Ömer D. geçen yıl Mayıs ayında eşini arayarak istismar olayına yönelik şikayetini almasını isteyip, eşinden yanıt alamayınca da 20 yıllık eşinin Tuzla’daki çalıştığı börekçiye geldi. Önce genç kadına tokat attı, ardından da kurşun yağdırdı. 4 kurşun yarası alan kadın ağır yaralanırken, saldırgan koca tutuklandı. Hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
“RAHATLIKLA ÖLDÜREBİLİRDİ, ACI ÇEKMESİNİ İSTİYOR”
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ömer D. ve taraf avukatları katıldı. Ayşegül D.'nin avukatı sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ve D.'nin vahim bir şekilde yaralandığını belirtti. Sanık avukatı ise öldürmeye teşebbüs iddiasını redderek, “Aralarında bir metreden daha yakın mesafe vardır. Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor. Bu nedenle belden aşağısına ateş ediyor. Yaralama olarak değerlendirilsin” dedi.
“ANLIK GELİŞTİ”
Sanık Ömer D. son sözünde eşini öldürme niyeti olmadığını öne sürerek, “Tasarlamış da değilim. Anlık gelişen bir olaydır. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim. Yaralama suçundan hüküm kurulsun” diyerek tahliyesini istedi.
18 YIL 6 AY HAPİS
Mahkeme heyeti, sanık D.'yi "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 20 yıl hapsine karar verdi. Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını 'indirim' olarak kabul eden mahkeme cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.
11 yaşındaki öz kızı Z.R.D.'ye cinsel istismarını ortaya çıkaran eşini çalıştığı börekçide kurşun yağmuruna tutan ve yargılandığı istismar davasında “bir çocuk bunu uyduramaz” diyen pedagog görüşünün ardından tutuklanan Ömer D. başka bir mahkemede ise “istismar” ve “müstehcenlik” suçlarından 18 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı.
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