Kızının affı için 1 buçuk milyon doları gözden çıkardı

Ukraynalı oligark ve enerji şirketleri sahibi, 61 yaşındaki Vasily Zaitsev’in 20 yaşındaki kızı Alyona Zaitseva, aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp yayalara çarpmış, daha önce de trafikte hız yapmaktan ceza aldığı belirlenen genç kadının 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirilmişti.

Independent'in haberine göre, Zaitseva'yı temsil eden dava vekili, ailenin, kaza kurbanlarının yakınlarıyla konuşarak, kızının affedilmesini dilediğini söyledi. "Ne yazık ki, para burada çoğu ağzı kapatabilir. Yaralılar ve yakınları notere gidip imza vererek, telafi için para alabilir ve sürücüye karşı hiçbir iddia bulunmaz." diyerek, 1.5 milyon doların gözden çıkarıldığını belirtti.

Zaitseva, "Bu olay yaşandığı için, insanlar hayatını kaybettiği için çok üzgünüm. Umarım aileler, ailemin onlara yardım etmesine izin verir" dedi.

Zaitseva'nın ailesi ise, kızlarını affetmeleri için kazanın kurbanları ve yakınlarına diz çökerek yalvardıklarını söyledi.

"Ölenlerin aileleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gerekli olan tüm finansal desteği sağlayacağız. Korkunç bir acı. Sevdiklerini kaybedenlerin hislerini açıklamaya kelimeler yetmez." diyerek, korkunç kazadan sadece kızının sorumlu olmadığını öne sürdü: "Başka bir araç kızımın kullandığı arabaya vurduğu için kaza bu kadar şiddetli oldu. Mahkemenin olaydan iki kişiyi sorumlu tutup buna göre bir ceza belirleyeceğini umuyoruz. Fakat adli mercilerin vereceği her adil karara saygı duyacağız." açıklamasında bulundu.

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