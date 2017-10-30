Kızının çektiği iPhone X videosu viral olan Apple mühendisi işten kovuldu

Brooke Amelia Peterson geçtiğimiz hafta babasını ziyaret etmek için gittiği Apple kampüsünden bir video çekmiş ve burada henüz satışa çıkmamış iPhone X’i görmüştü. Peterson’ın videosu kısa sürede yayıldı ve YouTube’da viral oldu.

Peterson’ın yayınladığı yeni video ise bir önceki kadar eğlenceli değildi. Genç kadın, iPhone X’i görüntülediği için babasının işten kovulduğunu açıkladı.

Apple şirket kurallarına göre, mühendisin kızına henüz satışa çıkmamış ürünün videosunu çektirmesi sakıncalı bir durum. Apple Peterson’dan videoyu kaldırmasını istese de, video hâlihazırda birçok site tarafından yayınlanmış ve büyük kitlelere ulaşmıştı.

Genç kadının çektiği video basit bir ön incelemeye benzese de, yalnızca Apple mühendislerinin sahip olduğu QR kodlarının iPhone X’te kullanımını da gözler önnüe seriyordu. Peterson’ın videoya çektiği iPhone X’in notlar bölümünde, henüz satışa çıkmamız Apple ürünlerinin kod isimleri de yer alıyordu.

Apple’ın yollarını ayırdığı mühendis dört yıldır şirkette çalışıyordu ve iPhone’un kablosuz devre tasarımlarını yapan ekipte yer alıyordu.

Silikon Vadisi bu tarz olaylara yabancı değil. Bir Microsoft mühendisinin oğlu, satışa çıkmadan önce Xbox 360’ın fotoğraflarını yayınlamış ve babası işten kovulmuştu.

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