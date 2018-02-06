Başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Anıl Tetik, Özgün Çoban, Aslı İçözü ve Cansu Fırıncı gibi isimlerin paylaştığı Kızlarım İçin 10. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde, olaylar gittikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Peki, Kızlarım İçin 10. bölümde neler olacak? İşte, Kızlarım İçin 10. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
Olaylar gittikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Selva’yı başka bir adamla basan Çetin onu kapının önüne koyar. Zavallı Selva’ysa kendisine yapılan komplonun farkında olmadan oğlundan ayrılmamak için çırpınır. Ama ne yazık ki hiçbir işe yaramaz. Yaşar, Selva’ya yardım edebilecek mi?
Diğer tarafta Sumru’ya aşık olan iki erkek; Tayfun ve Egemen bir kez daha karşı karşıya gelir. Ancak bu sefer Tayfun, Egemen’i öldürmeye kararlıdır. Egemen ölümden kurtulabilecek mi? Kızların ve Yaşar’ın asıl derdi ise Hüma’dır. Hüma’nın böbrek rahatsızlığı her şeyi alt üst eder. Yaşar canından çok sevdiği kızının öz kızı olmadığını öğrenir. Hüma, Zübeyir’in kızıdır. Ve Zübeyir’in böbreğine muhtaçtır. Yaşar bu durumda ne yapacak? Zübeyir’i bulup Hüma’yı kurtarabilecek mi?
Kızlarım İçin 10. yeni bölümü ile 6 Şubat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!
Kızları için yaşayan bir babanın son çırpınışları... Önce çok güvendiği Tayfun’un bunca zaman ona yalan söylediğini, Sumru’ya aşık olduğunu öğrenir. Tayfun’a rest çekip tek başına mücadele etmeye başlar.
En sonundaysa Ayten’in sevgilisinin Zübeyir olduğunu öğrenir. Vicdanı bu sefer ona mani olmaz ve Zübeyir’i vurur. Ama Yaşar’ın çilesi henüz bitmemiştir. En beklenmedik anda en beklenmedik şekilde Yaşar ölümle burun buruna gelir.
Diğer tarafta Sumru her şeye rağmen onu bırakmayan Egemen ve Tayfun arasında kalmıştır. Kalbi ve aklı arasında...
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