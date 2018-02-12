Başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Anıl Tetik, Özgün Çoban, Aslı İçözü ve Cansu Fırıncı gibi isimlerin paylaştığı Kızlarım İçin dizisi 10. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Kızlarım İçin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyordu. Beklenen Kızlarım İçin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kızlarım İçin 11. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIZLARIM İÇİN 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşar en büyük acıyla sınanıyor... Bunca sene babalık ettiği Hüma onun kızı değildir. Zavallı küçük kız hastaneden çıkıp nihayet evinde ablalarıyla huzur bulacakken Zübeyir onu kaçırır. Yaşar, Hüma’yı kurtarmak için var gücüyle çabalar. Sonunda Hüma’yla karşı karşıya gelir ama hiçbir şey beklediği gibi olmaz. Bu sırada Sumru da zor zamanlar geçirmektedir. Annesini öldürmek suçundan şüpheli olarak tutuklanır.

Elbette her şey Tayfun’un intikam planının bir parçasıdır. Sumru’nun cezaevinden kurtulmak için tek bir şansı vardır; Tayfun’la evlenmek. Sumru, iki tutsaklık arasında nasıl bir tercih yapacak? Egemen sevdiği kadını kurtarmak için çabalarken kendinden vazgeçip beklenmedik şeyler yapacak. Ve Kumru bütün bu kaosun ortasında daha fazla karşı koyamadığı aşka yani Yağız’a kalbini açar ama ertesi gün her şey alt üst olur.

KIZLARIM İÇİN 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kızlarım İçin dizisi 11. yeni bölümü ile 13 Şubat (yarın) Salı 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak!

KIZLARIM İÇİN 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Olaylar gittikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Selva’yı başka bir adamla basan Çetin onu kapının önüne koyar. Zavallı Selva’yla kendisine yapılan komplonun farkında olmadan oğlundan ayrılmamak için çırpınır. Ama ne yazık ki hiçbir işe yaramaz. Yaşar, Selva’ya yardım edebilecek mi?

Diğer tarafta Sumru’ya aşık olan iki erkek; Tayfun ve Egemen bir kez daha karşı karşıya gelir. Ancak bu sefer Tayfun, Egemen’i öldürmeye kararlıdır. Kızların ve Yaşar’ın asıl derdi ise Hüma’dır. Hüma’nın böbrek rahatsızlığı her şeyi alt üst eder. Yaşar canından çok sevdiği kızının öz kızı olmadığını öğrenir. Hüma, Zübeyir’in kızıdır. Ve Zübeyir’in böbreğine muhtaçtır.

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