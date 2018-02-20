Kızlarım İçin 20 Şubat salı akşamı ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Yaşar, Zübeyir'in dolduruşuyla kendisinden uzaklaşan Hüma'yı geri kazanmaya çalıştı. Dizi bittikten hemen sonra gözler Kızlarım İçin 13. yeni bölüm fragmanına çevrildi.

KIZLARIM İÇİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Mesude Erarslan’ın yaptığı, senaryosunu Zehra ve Zülküf Yücel’in kaleme aldığı, başrollerinde Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles ve Ahsen Eroğlu’nun paylaştığı yeni dizi “Kızlarım İçin” dün akşam izleyicisi ile buluştu. İzleyiciler yayınlanan bölümden sonra yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

"Kızlarım İçin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan diziseveler yeni bölümde neler olacağını araştırıyorlar.

Kızlarım İçin 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

KIZLARIM İÇİN 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar, Hüma’yı geri kazanabilmek için elinden geleni yaptı. Nihayet Hüma evine dönmek istediğinde Zübeyir annesini öldürenin Yaşar olduğunu söyledi.

Küçük kız bu ağır gerçek karşısında perişan oldu. Ve bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Yaşar ve Zübeyir tekrar karşı karşıya geldi. Diğer tarafta Sumru Egemen’le birlikte özgürlüğe ve geleceğine doğru yelken açtı. Elbette onları bekleyen pek çok engel vardır.

İki aşık mutlu olmayı başarabilecek mi? Peki ya Kumru? Yağız'la nihayet mutlu sona ulaştı derken Semiha’nın ölümüyle neler olacak? Yağız vicdan azabıyla kıvranırken aşkına sahip çıkabilecek mi? Hepsi yayınlanan bölümde cevap buldu.

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