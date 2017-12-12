Kızlarım İçin, bu hafta ekranlara 3. yeni bölümüyle gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Elifcan Ongurlar, Ahsen Eroğlu, Ülkü Duru, Serdar Özer, Anıl Tetik, Numan Çakır, Hakan Yufkacıgil, Aslı İçözü ve Cansu Fırıncı gibi isimlerin yer alıyor. Peki Kızlarım İçin'in 3. yeni bölümünde neler yaşanacak?
KIZLARIM İÇİN 3. BÖLÜM FRAGMANI
Sumru’nun kurtarılmasıyla biraz olsun mutlu olan kızlar eve haciz gelip sokağa atılınca hepten kahrolur. Yağız ve Egemen onlara yardım etmek için çırpınırken Alper bu borcu kendinin ödeyeceğini söyler. Hacer oğlu Alper’i Kumru’dan korumak için Kumru’ya Yağız’ların evinde bakıcılık işi ayarlar. Baş ağrıları artan Egemen, Sumru’dan etkilenmeye başlamıştır.
Kumru eve gelen haciz için para kazanmaya uğraşırken aklının bir köşesinde hep kardeşleri vardır. Sumru’nun Zübeyir’e olan nefretini fark eder ve bunun nedenini sorgulamaya başlar, bir de orta da Sumru’nun kaybolan intihar mektubu vardır.
Bu arada kızlarına kavuşmak ve onları bu çektikleri acılardan kurtarmak isteyen Yaşar, öldürülen koğuş arkadaşının yerine geçerek hapisten kaçabilecek mi?
KIZLARIM İÇİN 2. BÖLÜM ÖZETİ
Kızının suçunu üstlenen Yaşar Yılmaz’ı hapiste neler bekliyor? Annesini öldürmenin verdiği vicdan azabıyla Sumru’nun hayatı alt üst olur. Bu vicdan azabı ona neler yaptıracak?
Kumru, babasını Yağız’ın onun avukatı olması için ikna edebilecek mi? Kumru’yu kıskanan Alper, Yağız’la karşı karşıya gelir. Alper ve Kumru’nun aşkını öğrenen Hacer, Alper’i Kumru’dan uzak tutmak için neler yapacak?
Egemen - Sumru aşkında neler yaşanacak? Annelerinin ölümü ve babalarının hapse girmesinden sonra çocukları nasıl bir hayat bekliyor?
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