Kızlarım İçin 3. yeni bölüm ile ekrana gelecek. Merakla beklenen dizide aksiyon bitmiyor. Kızlarım İçin 5 Aralık salı yayınlanan son bölümde; Sumru'nun suçunu üstlenen Yaşar hapse giriyor, kızlar için ise daha zor bir hayat başlıyor!

KIZLARIM İÇİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızının suçunu üstlenen Yaşar Yılmaz’ı hapiste neler bekliyor? Annesini öldürmenin verdiği vicdan azabıyla Sumru’nun hayatı alt üst olur. Bu vicdan azabı ona neler yaptıracak?

Kumru, babasını Yağız’ın onun avukatı olması için ikna edebilecek mi? Kumru’yu kıskanan Alper, Yağız’la karşı karşıya gelir. Alper ve Kumru’nun aşkını öğrenen Hacer, Alper’i Kumru’dan uzak tutmak için neler yapacak?

Egemen - Sumru aşkında neler yaşanacak? Annelerinin ölümü ve babalarının hapse girmesinden sonra çocukları nasıl bir hayat bekliyor?

Kızlarım İçin yeni bölümüyle salı 20.00'de Kanal D'de!

Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 İstanbul Üsküdar doğumlu. Terazi burcu. Lise öğrenimini Güneş Koleji'nde tamamlayan Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo TV Sinema öğrencisidir. Oyunculuk kariyerine 9 yaşında reklam filmlerinde başlayan Tuvana pek çok reklam filmlerinde rol almıştır ve birçok reklam firmasının küçük yaşta yüzü olmuştur. Özel bir akademi okulundan oyunculuk eğitimi almıştır. 1 sene şan ve diksiyon dersleri almıştır.

İlk uzun soluklu oyunculuk deneyimi ve ilk başrolü "Ayrılık, Aşkta ve Savaşta Filistin" dizisi olmuştur. Ayrılık dizisi daha sonra Suudi Arabistan’da yayımlanmıştır ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Tuvana Türkay'ın ikinci başrolü olan ve Abdulhamit döneminde yaşanan sultanların aşkını anlatan "Nakş-i Dil Sultan" ise tv dizisi olarak başlayıp belgesel haline getirilmiştir. Tuvana Türkay "Yer Gök Aşk" dizisinin başrollerinden "Bade Palalı (Hancıoğlu)" karakterini 3 sezon boyunca başarıyla canlandırmıştır. 2013 yılında kendisinin ilk sinema filmi, Türkiye’de çekilen ilk türk gerilim filmi olma özelliğine sahip "Eksik Sayfalar" sinema filminde oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştır.

Tuvana Türkay 14 Ocak 2016’da vizyona girecek olan Gani Müjde’nin yazıp yönettiği Avşar ve Tükenmezkalem film ortaklı Geym Of Bizans (Bizans Oyunları) filminde Maya prensesi "Ayçörek Hatunu" canlandırmıştır. Son olarak Enbe orkestrasında sözü müziği kendisine ait olan "Ara Ne Olursun" adlı şarkıyı 2015 yılı içinde albüme seslendirmiş ve müzik alanında büyük beğeni almıstır. Akabinde Mustafa Ceceli aranjörlüğünde Levent Yüksel’in "Tuana" şarkısını coverlamıştır. Müzik çalışmalarına DMC müzik ile devam etmektedir.

Son olarak Kanal D’de yayınlanmakta olan “Kızlarım İçin” dizisinde Fikret Kuşkan ile birlikte rol almaktadır ve dizide “Kumru” karakterini canlandırmaktadır.

Peki Tuvana Türkay'ın canlandırdığı Kumru Yılmaz kimdir?

24 yaşında, tıp fakültesi son sınıfta okuyan, çok zeki ve çalışkan bir kızdır. Belki de kardeşlerine ablalık yaparak büyüdüğü için mutlu olmanın yolunu insanlara yardım etmekte bulur. Kendini bildi bileli aşık olduğu Alper’le evlenmek ister. Hatta Alper Kumru’ya yakın olabilmek için aynı fakülteyi yazıp doktor olmaya karar vermiştir. Kumru ve Alper’in bu masalsı aşkının mutlu sona ermemesi Alper’in annesi Hacer yüzünden olur. Kumru için aşkından öte tek bir şey vardır bu hayatta, o da kardeşleridir. Onlara anne baba olmak için okulundan, doktorluktan vazgeçtiği gibi aşkından da vazgeçer. Ta ki ona kol kanat gerip, onu koruyup kollayacak ve omzunda rahatça ağlayabileceği, yanında güçlü görünmek zorunda olmadığı Yağız’la karşılaşana dek.

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