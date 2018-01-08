Başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Anıl Tetik, Özgün Çoban, Aslı İçözü ve Cansu Fırıncı gibi isimlerin paylaştığı Kızlarım İçin 6. yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki,Kızlarım İçin 6. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Kızlarım İçin 6. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

KIZLARIM İÇİN 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızlarım İçin 6. yeni bölümü 9 Ocak Salı 20:00'de Kanal D'de!

Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?

Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar. Bu sefer Alper değil Yağız’dır karşısındaki...

Ve kardeşlerin belki de en bahtsızı zavallı Selva, kocasının onu aldattığından habersiz, oğlu için çırpınırken gerçeklerle yüzleşmeye adım adım yaklaşır. KIZLARIM İÇİN 6. BÖLÜM FRAGMANLARI KIZLARIM İÇİN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden. İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Kızlarım İçin

Kızlarım İçin 6. yeni bölüm

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