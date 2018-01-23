Kızlarım İçin 8. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Kızlarım İçin'de Sumru ve Kumru'nun içinde bulunduğu durum Yaşar'ı sarsıyor. Özellikle Sumru ile Tayfun'un yakınlaşmasına Yaşar Kahroluyor. İşte Kızlarım İçin 8. yeni bölüm fragmanı ve özeti.
KIZLARIM İÇİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sumru'nun Tayfun ile olan durumunu Yaşar öğreniyor! Sumru ve Tayfun arasında yeni bir aşk mı başlıyor?
Kumru'yu hata yaparken gören Yağız, ondan sadece bu durumu kabul etmesini beklemektedir. Kumru ise sessizliğe gömülerek sadece gözleriyle konuşmaya çalışır. Kumru için Yağız ve Alper büyük bir kavgaya tutuşur. Yağız aşkını cesurca haykırırken, Alper ona izin vermeyeceği en sert şekilde gösterir. Alper'in zorla Kumru'yu öpmesi ise Yağıız tarafından yanlış anlaşılır.
Sumru ve Tayfun arasında yakınlaşamalar başlar. Bu yakınlaşmayı öğrenen Yaşar, kızıyla yüzleşir. Kızına Tayfun'u layık görmeyen Yaşar, üzüntüden kahrolur.
KIZLARIM İÇİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Sumru 150 bin lira bulabilmek için büyük bir hata yapar. Tanımadığı bir adamın evine gider. Yaşar ise kızını arabaya binerken görmüş ama onu durduramamıştır. Sumru yaptığı yanlışın farkına varıp pişman olsa da artık çok geçtir. Asıl hayal kırıklığını bir baba olarak Yaşar sırtlanır.
Tayfun ise Yaşar!a ihanet edip Sumru’yla birlikte olmak için ilk adımı atar. Yaşar, kızını emanet ettiği Tayfun’un ihanetini ne zaman ve nasıl öğrenecektir?
Kumru ve Yağız arasındaki yakınlaşmaya bir türlü engel olamayan Semiha kendini büyük bir tehlikeye atarak hastanelik olur. Görünürdeki tek suçlu da Kumru’dur... Selva ise çocuğunun babası diye her şeyine katlandığı Çetin tarafından aldatıldığını öğrenir. Ama ne yazık ki bu bir son değil başlangıçtır. Selva’nın acısı asıl şimdi başlamaktadır..
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