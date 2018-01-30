Kızlarım İçin'in bu akşam yayınlanacak bölümünde yayıncı kuruluş bir değişiklik yapmaya karar verdi. Kızlarım İçin bu akşam saat 22.15'te Kanal D ekranlarında olacak. Kızlarım İçin'in 9. yeni bölümünde ise heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yaşar Ayten'in sevgilisinin Zübeyir olduğunu öğrenip, onu vuruyor! Zübeyir Ölecek mi?

KIZLARIM İÇİN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kızlarım İçin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde, beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Yaşar, sonunda Ayten'in aşığının kim olduğunu öğreniyor. Yıllarca hem arkadaşlık hem komşuluk yaptığı Zübeyir'in ihaneti ortaya çıkıyor. Yaşar, bunu öğrendikten sonra artık vicdanını susturamıyor ve onun karşısına çıkıp, silahını doğrultuyor. Ölüm korkusuyla ne yapacağını bilemeyen Zübeyir ise çaresiz kalıyor. Ne kadar yalvarsa da Yaşar onun gözünün yaşına bakmıyor. Zübeyir'i vuruyor... Ancak Yaşar'ın çilesi bununla da bitmiyor...

Kızları İçin her şeyi göze alan Yaşar, Sumru ve Tayfun'un ihanetiyle de ikinci şoku yaşar. Tayfun'un Sumru'ya aşık olduğunu öğrenir ve bu durumu kendi içinde sindiremez. Yaşar,Tayfun’a rest çekip tek başına mücadele etmeye başlar. Ancak beklenmedik bir durum daha ortaya çıkar. Ayten'in otopsi raporunun sonuçları gelir. Buna göre ise cinayet aletinin üzerinde Sumru'nun parmak izlerine rastlanır. Bunu duyan Yaşar, onun hapse girmesini engellemenin yollarını arar. Ve bu yolda da ona yardım edebilecek tek kişi Tayfun'dur.

Tüm bunlardan habersiz olan Sumru ise kalbi ve aklı arasında sıkışıp kalmıştır. Bir yandan onu bırakmayan Egemen diğer yandan Tayfun derken Sumru kararsız kalmıştır. Sonunda bir karar vermek zorunda kalan Sumru, nikah masasına oturmuştur! Ancak kiminle evleneceği ise büyük bir merak konusudur...

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