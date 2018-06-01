Kjelsas - Valerenga B düellosu

Kjelsas ve Valerenga B, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Kjelsas 12 puanla 6. sırada, Valerenga B 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Kjelsas, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valerenga B, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 221 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kjelsas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Valerenga B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kjelsas son haftadaki Asker müsabasında 4-1 yenildi.

Valerenga B ise Ham Kam maçında 0-3 yenildi.

Kjelsas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Kjelsas, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Valerenga B, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Valerenga B 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.