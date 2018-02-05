Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni kurulan koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığına atanan eski müzakereci Özdil Nami'nin yerine yeni bir müzakereci atamayacağını belirtti.
AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kentinde temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ancak Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişimi olması halinde yeniden başlayabileceğini bildirdi.
Bugünkü durumda, Kıbrıs Türk ve Rum müzakerecilerin günlerce müzakere etmesinin kabul edilecek bir durum olmadığına işaret eden Akıncı, "Şu an itibariyle yeni bir müzakereci atamayı düşünmüyorum. Bunun nedeni çok açıktır. Her şey eskiden olduğu gibi, hiçbir şey olmamışçasına bir elli yıl daha devam etmesi anlayışında değiliz." diye konuştu.
"SONUÇ ODAKLI BİR SÜREÇ İSTİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Akıncı, artık ucu açık bir süreç istemediklerini ve sadece sonuç odaklı bir dönemi kabul edeceklerini belirterek, "Kıbrıs Rum kesiminde bir zihniyet dönüşümü sağlanır, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliği içselleştirilebilirse ancak o zaman müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olabilecek." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in henüz Kıbrıs konusunda yeni bir danışman atamamış olmasının da böyle bir ihtiyacın acil olmadığının göstergesi olduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs sorunu var olduğu sürece çözüm arayışlarının da devam edeceğini dile getirdi.
"GÜNEY’İN ARTIK KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Güney Kıbrıs’ta dün yapılan seçimlerin ardından yeni bir kabine oluşturulacağını belirten Akıncı, şunları kaydetti:
"Güney’in artık karar vermesi gerekiyor. Bizimle bu topraklarda eşit statüde bir paylaşıma niyetleri var mı, yok mu? Bunu göreceğiz, bunun unsurlarını bize göstermelerini bekleyeceğiz."
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
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