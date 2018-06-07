KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı Nikolas Skuridis’e Girne’ye bağlı Kozanköy bölgesindeki arsasını iade etmesi, bölgedeki Kıbrıs Türklerini rahatsız etti. KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri, iade kararının ardından bölgede yaptıkları açıklamada, Kıbrıslı Türklerin “1963-1974 yılları arasında soykırıma maruz kaldığını”, “göçe zorlandığını” anımsattı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Töre, “Mal tazmin yasası zaten Avrupa Birliği’nin (AB) dayatması ile hazırlanmış ve Türkiye’nin isteği ile KKTC Meclisi’nden geçirilmiş bir yasadır. Uygulamaya geldiği anda bu yasanın sakıncaları artık ortaya çıkmıştır” dedi. Töre, “Mal tazmin yasasında ya değişiklik yapılır ya da böyle yerleşim birimlerinin içerisinde Rumlara mal iadesi yapılmaması gerekir” ifadesini kullandı. İade edilen mal inşaat izninin Annan Planı’nda yer aldığını, bunun Rumlar tarafından reddedildiğini anımsatan vatandaşlar, cumhurbaşkanı, başbakan ve içişleri bakanından konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

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