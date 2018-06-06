Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Rum vatandaşı Skuridis’e Girne Kozanköy’deki 349 metrekarelik arazisinin iade kararının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Skuridis'in Kıbrıs Rumları tarafından kurulan silahlı örgüt EOKA üyesi olduğu açıklandı.

Burada açıklamalarda bulunan Töre, "Komisyonun, iskan bölgesi içindeki bir arsayı Rum vatandaşına iade etmesi doğru bir yaklaşım değil. Ya Mal Tazmin Yasası'nda değişiklik yapılsın ya da böyle yerleşim yerlerinde Rumlara mal iadesi yapılmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yıllarında soykırıma maruz kaldığını, göçe zorlandığını anımsatan Töre, böyle yerleşim yerlerinde Rum vatandaşlarına mal iadesi yapılmasını eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar da Taşınmaz Mal Komisyonu ve Mal Tazmin Yasasının önemine işaret ederek, bu sorunun tazminat yoluyla çözülmesinin en doğru yaklaşım olacağını vurguladı.

Kozanköy Muhtarı Hatice Beşiktepeli de bölge halkının karardan rahatsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin siyasilerden destek beklediklerini bildirdi.

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