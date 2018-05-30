Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oğlu 7 yaşındaki Ercan Kaya K.'yı evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge L. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boşanma aşamasında olan K.'nın sorgusunda, eşinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaştığı 'Mutlu aile pozu' nedeniyle, oğlunun kendisinden alınacağını düşünüp endişeye kapılarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.
DHA'nın haberine göre, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge L. K., 3 gün önce oğlu Ercan Kaya K.'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge L. K., daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bilge L. K.'nın babası Tahir L. de olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir L. de hastanede yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDI
Önce hastanede tedavisi yapılan, ardından gözaltına alınan Bilge L. K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİN NEDENİ 'MUTLU AİLE FOTOĞRAFI' İDDİASI
Bilge L. K. ifadesinde, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan K.'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini öne sürdü.
Bilge L. K., eşinin kapak fotoğrafı olarak kullandığı mutlu aile fotoğrafının ardından profil fotoğrafı olarak da kucağında oğluyla çekindiği fotoğrafı ekleyince paniği kapıldığını söylediği ifade edildi. Boşanınca oğlunu kendisinden alacaklarını düşündüğünü belirten K.'nın kendisini kaybedip, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.
ENDİŞESİ İŞYERİNE YANSIDI
Boşandığında çocuğunun elinden alınacağını düşünen Bilge L. K.'nın işyerindeki arkadaşlarına, "Kötü bir dönemden geçiyorum. Psikolojik ve ilaç tedavisi alıyorum. Çocuğumu elimden alacaklar" dediği ifade edildi. K.'nın, iyi bir avukat tutmak için işyerinden de yardım aldığı ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.