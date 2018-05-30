Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oğlu 7 yaşındaki Ercan Kaya K.'yı evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge L. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boşanma aşamasında olan K.'nın sorgusunda, eşinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaştığı 'Mutlu aile pozu' nedeniyle, oğlunun kendisinden alınacağını düşünüp endişeye kapılarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.



DHA'nın haberine göre, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge L. K., 3 gün önce oğlu Ercan Kaya K.'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge L. K., daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bilge L. K.'nın babası Tahir L. de olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir L. de hastanede yaşamını yitirdi.



TUTUKLANDI



Önce hastanede tedavisi yapılan, ardından gözaltına alınan Bilge L. K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN NEDENİ 'MUTLU AİLE FOTOĞRAFI' İDDİASI



Bilge L. K. ifadesinde, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan K.'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini öne sürdü.



Bilge L. K., eşinin kapak fotoğrafı olarak kullandığı mutlu aile fotoğrafının ardından profil fotoğrafı olarak da kucağında oğluyla çekindiği fotoğrafı ekleyince paniği kapıldığını söylediği ifade edildi. Boşanınca oğlunu kendisinden alacaklarını düşündüğünü belirten K.'nın kendisini kaybedip, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.



ENDİŞESİ İŞYERİNE YANSIDI



Boşandığında çocuğunun elinden alınacağını düşünen Bilge L. K.'nın işyerindeki arkadaşlarına, "Kötü bir dönemden geçiyorum. Psikolojik ve ilaç tedavisi alıyorum. Çocuğumu elimden alacaklar" dediği ifade edildi. K.'nın, iyi bir avukat tutmak için işyerinden de yardım aldığı ifade edildi.

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