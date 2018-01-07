Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bu sabah oy verme işlemi başlamıştı. KKTC'de oy verme işleminin saat 18.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.
Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek, 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.
Seçim günü ülke genelinde 8 kişinin oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı ve 1 kişinin de beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği belirlendi.
Yeni seçim sistemi nedeniyle sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor. Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatacak.
Seçmenler, bu seçime kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanıyordu. Buna göre, Lefkoşa'da kayıtlı seçmenler, sadece Lefkoşa bölgesinden seçilecek milletvekilleri arasında tercih yapıyor ve oy pusulası da küçük oluyordu. Şu anki değiştirilen sistemde bölge ayrımı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle, ülke tek seçim bölgesi oldu ve oy pusulası büyüdü.
Kıbrıs Türk siyasi tarihinde halkın, 1976'dan beri ara seçimler dahil 14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için tercihini yaptığı seçimde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot etme çağrısında bulundu.
Seçimlerde Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekili çıkarılacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile bağımsız adaylar oy oranına göre Mecliste temsil edilecek.
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