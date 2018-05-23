Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, son dönemde KKTC'nin Türk Lirası para birimini değiştirerek euro geçişi yapacağına dair söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Euro'ya geçeceği̇mi̇ze dai̇r bi̇r açıklamam olmadı. Tüm i̇hti̇malleri̇ değerlendi̇rmek zorundayız. Kur sabi̇tlemesi̇ de gündemi̇mi̇zde. TL'de değer kaybi bi̇zi̇ Türki̇ye'den 10 kat fazla etki̇li̇yor. Euro'ya geçi̇ş bi̇zi̇m i̇çi̇n doğru olacak gi̇bi̇ görünmüyor

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk oldu. Erhürman euro'ya geçileceğine dair bir açıklaması olmadığını ancak tüm ihtimalleri değerlendireceklerini söyledi.

Erhürman TL'deki değer kaybının KKTC'de 'tsunami etkisi' yarattığını, KKTC'de Dövizin günlük hayat içerisinde kullanımın son derece yaygın olduğunu belirterek "özellikle İngiliz sterlininin kullanımı son derece yaygın. Ev kirasından okul fiyatlarına kadar herşey döviz üzerinden özellikle İngiliz sterliniyle yapılıyor. Döviz günlük hayatta çok fazla kullanıldığından bizde ciddi etki yaratıyor.



İkincisi ciddi ithalat bağımlısı bir ülkeyiz TL'deki değer kaybı doğrudan bizi vuruyor. 3. olarak petrol ve elektrik fiyatları da etkili oluyor. Bunlara müdahale etme şansımız da yok. Diğeri, hayat pahalılığında elektrik ve akaryakıt artışının etkisi hemen ortaya çıkıyor, 6 ayda bir hayat pahalılığını esas alarak maaşlarda ayarlama yaptığımız için ciddi gider yaratıyor." dedi.

Yenidüzen'in aktardığına göre ise KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'ndan farklı bir para birimine geçiş konusunun Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi.

Erhürman konuyla ilgili şöyle konuştu: "Müdahalede güçlük çektiğimiz sıkıntılar var. Türk Lirası'nın değer kaybı, dövizin yükselmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla karşı karşıyayız. Bizim bunlara etki etmemiz mümkün değildir. Bu konuda koordine bakanlık olarak sürekli toplantılar düzenliyoruz. Radikal sayılabilecek adımlar gündeme gelebilir. Vahim sonuçlar doğurması kabul edilemez. Türkiye ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bu durum KKTC ekonomisine doğrudan etki yapıyor."

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu konuda da Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz. TL meselesi ekonomiye çok ciddi etki ediyor. [Başbakan Yardımcısı] Recep Akdağ'la çok ciddi görüşüyoruz ve TL kullanmamız nedeniyle Türkiye’nin çok daha ciddi bir katkı koyması ve bunun yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz.”

"1-1.5 ay içinde Türkiye’deki seçim nedeniyle mesafe kat etmemiz mümkün değil ama çözüm çalışmalarımızı başlattık" diyen Erhüman, "Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masada. Bunları 'yapacağız' anlamında söylemiyorum. 'Haydi bugün karar verdim de yapayım' değil. Biz TL’nin değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık" ifadelerini kullandı.