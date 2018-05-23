Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın 38’inci, 39’uncu, 40’ıncı, 41’inci ve 44’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak konut, taşıt ve tüketici risklerine ilişkin sınırlamalar getirdi.

Resmi Gazete’de 9 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, memurlar ve Türk Lirası ödenen özel sektör çalışanları bundan sonra bankalardan döviz üzerinden borçlanamayacak.

TL ÖDENEN DÖVİZ BORÇLANAMAYACAK

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, KKTC Merkez Bankası’nın, konut, taşıt ve tüketici risklerine ilişkin getirdiği sınırlamaları içeren tebliğe göre, vatandaş artık geliri hangi para birimi üzerinden ise o para biriminden borçlanabilecek.

Buna göre, KKTC’de bundan sonra memurlar ve Türk Lirası ödenen özel sektör çalışanları, bankalardan döviz borçlanamayacak.

YÜZDE 100 KREDİ DEVRİ KAPANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın tebliğine göre, artık taşıt ve konut kredilerinde yüzde 100 kredi devri de kapandı.

Tebliğe göre, banka taşıt kredilerinde aracın değerinin sadece yüzde 75’i borçlandıracak, konut kredilerinde ise konut değerinin yüzde 80’i borçlandırılacak.

GAYRİMENKUL DEĞERİNİ ŞİRKET BELİRLEYECEK

Teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi KKTC Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılacak.

Konut edinimleri ile konut teminatlı risklerde, risk tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 80’i aşmayacak.

TÜKETİCİ KREDİSİNDE EN UZUN VADE 72 AY

Konut alımı, konut tadilatı ve diğer gayrimenkul alımı amaçlı üstlenilecek riskler ve bu risklerin yeniden finansmanı amacıyla üstlenilen riskler hariç olmak üzere, tüketici risklerinin vadesi 72 ayı aşmayacak.

Maaş karşılığı üstlenilen riskler de bu fıkra çerçevesinde değerlendirilecek. Tebliğin yayım tarihinden önce (9 Mayıs 2018) üstlenilen risklerin yeniden yapılandırılması halinde, tahsis edilen vadenin uzatılmaması şartıyla, bu madde hükümleri uygulanmayacak.

DIŞ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLI

Merkez Bankası, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğini bilgi ve gereği için bankalara da gönderdi

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, burada yaptığı açıklamada, dövizin yükselişi konusunda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu, kurun doğurduğu sonuçların asgariye indirilmesi noktasında ise üzerlerine düşeni yapabileceklerini söyledi. Uluçay da, dövizde yaşanan beklenmedik dalgalanmalardan dolayı ülkede ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Uluçay, dövizdeki yükselişin dış faktörlerden kaynaklandığına dikkat çekti.