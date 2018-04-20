KKTC ile standardizasyonda iş birliği yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Faruk Özlü, protokol kapsamında Avrupa Birliğinin (AB) temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların, KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacağını kaydetti.

Özlü, KKTC'de yürürlüğe giren, Ürün Güvenliği Yasası kapsamında yapılacak piyasa denetimleri neticesinde şüpheli görülen ürünlerin TSE Laboratuvarlarında analizlerinin de yapılabileceğini belirterek, "Ekonomisiyle, sanayisiyle, bilimsel ve teknik çalışmalarıyla mesafe alan bir KKTC, hepimizin ortak amacıdır, ortak gayretidir, ortak ülküsüdür." ifadesini kullandı.

- "KKTC'deki tüketiciler daha sağlıklı ürünler tüketecek"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanındaki iş birliği protokolünü çok önemsediklerini belirterek, etkin şekilde hayata geçirmek için hükümetlerinin gereken kararlılığı göstereceklerini söyledi.

Nami, protokol ile KKTC'deki tüketicilerin daha sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketme imkanına kavuşacağının altını çizerek, "Üretimimizin Avrupa standartlarında olmasına yönelik ciddi bir adım atılmış olacak. Bu sayede KKTC ürünlerinin dış piyasalarda pazar bulmasına büyük destek sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından bakanlar protokolü imzaladı.